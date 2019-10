Tödlicher Verkehrsunfall in der Steiermark

In der Nacht auf Sonntag ist es gegen 00.15 Uhr im Gemeindegebiet Leiten/Ramsau (Bezirk Liezen) auf der B320 zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Liezen kam laut Polizei in Richtung Schladming fahrend aus noch unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Dann stieß er frontal in eine Böschung.

SN/APA (Webpic)/hex Für das Unfallopfer kam jede Hilfe zu spät