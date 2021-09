Tödlicher Verkehrsunfall in Kärnten

Bei einem schweren Motorrad-Unfall in Kärnten ist am Donnerstagnachmittag ein deutscher Staatsbürger ums Leben gekommen. Der Mann war in einer Biker-Gruppe unterwegs, als auf der Gegenfahrbahn ein 56-Jähriger mit seiner Beiwagenmaschine in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kamen das Opfer sowie eine 26-jährige Motorradfahrerin bei einem Ausweichmanöver zu Sturz. Während die Frau leicht verletzt wurde, starb der 29 Jahre junge Mann.

Er war ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert worden, wo Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos blieben. Der Fahrer der Beiwagenmaschine, der bei dem Unfall auf der Teuchen Landesstraße über die Fahrbahn hinausgeschleudert wurde, kam mit leichten Verletzungen davon. Die Ursache für den Unfall ist vorerst unklar, schrieb die Polizei in einer Aussendung.