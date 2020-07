Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich Samstagnachmittag im Gemeindegebiet von Kirchberg an der Pielach in Niederösterreich ereignet. Eine 70-jährige Frau aus dem Bezirk St. Pölten-Land wurde gegen 15.30 Uhr mit ihrem E-Bike von einer Zuggarnitur der Mariazell-Bahn erfasst. Die Frau dürfte laut Zeugenaussagen die Eisbahnkreuzung bei Rotlicht übersetzt haben, gab die Polizei am Samstagabend bekannt.

SN/APA (NÖVOG/weinfranz.at)/Franz W Kollission mit der Mariazellerbahn