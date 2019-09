Bei einem Verkehrsunfall in Buchkirchen (Bezirk Wels-Land) ist am Sonntagnachmittag ein 58-Jähriger gestorben. Die 63-jährige Lenkerin kam laut Polizei auf der Spengenedter Straße von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert. Die Lenkerin und zwei weitere weibliche Insassen wurden verletzt, ihr Mann starb noch an der Unfallstelle.

