Tödlicher Verkehrsunfall - Mann in Wien von Lkw erfasst

Ein 50-jähriger Mann ist am Montagvormittag auf der Thaliastraße in Wien-Ottakring von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden. Laut einer Aussendung der Polizei soll der Mann die Fahrbahn betreten haben, dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Der genaue Unfallhergang wurde am Nachmittag noch ermittelt.