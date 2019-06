Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in NÖ

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) in Niederösterreich gekommen. Laut Polizei kollidierten zwei Fahrzeuge, wonach in Folge eines der beiden gegen einen Baum prallte. Der 26-jährige Lenker verstarb dabei. Der Lenker des zweiten Fahrzeugs - laut Polizei handelt es sich vermutlich um einen Geländewagen - beging Fahrerflucht.

SN/APA/BARBARA GINDL Laut Polizei fehlt von dem Fahrerflüchtigen bis jetzt jede Spur