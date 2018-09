Tödlicher Zimmerbrand von Heizdecke ausgelöst

Der Brand in Pram (Bezirk Grieskirchen), bei dem Sonntagfrüh ein 91-Jähriger ums Leben gekommen war, ist vermutlich durch eine defekte Heizdecke entstanden. Der gehbehinderte Greis konnte sich offenbar noch in das Vorhaus flüchten, dort starb er an einem Inhalationstrauma, wie die Polizei Sonntagnachmittag in einer Presseaussendung berichtete.

Der Pensionist dürfte auf den beginnenden Brand aufmerksam geworden sein und versuchte zu flüchten, wie die Brandsachverständigen der Brandverhütungsstelle für Oberösterreich im Beisein der Brand- und Tatortermittlungsbeamten des Landeskriminalamtes den Hergang rekonstruierten. Eine gerichtliche Obduktion des Leichnams wurde noch von der Staatsanwaltschaft Wels angeordnet. Eine 68-jährige Nachbarin, die den Mann gepflegt hatte, fand den Leblosen im verrauchten Vorhaus. Gemeinsam mit einem anderen Nachbarn zogen sie den 91-Jährigen ins Freie. Der alarmierte Notarzt versuchte noch den Mann zu reanimieren. Der Brand, der sich nur auf das Bett im Schlafzimmer beschränkt hatte, konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Quelle: APA