Tödliches Gewaltdelikt in Mörbisch: 28-Jähriger festgenommen

Nach einem Leichenfund am Montag in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) hat die Polizei einen 28-jährigen Niederösterreicher festgenommen. Gegen den Mann richte sich ein dringender Tatverdacht wegen Mordes an dem 22-Jährigen, sagte Petra Bauer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt, am Donnerstag zur APA.

SN/APA (Symbolbild)/BARBARA GINDL Niederösterreicher steht unter Mordverdacht