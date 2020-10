Tötungsdelikte an Frauen - diese Serie reißt nicht ab

Chronik der Tragödien: Fast jeden Monat ereignen sich in Österreich ein oder mehrere Tötungsdelikte an Frauen. Das ist die Liste aus den Jahren 2018, 2019 und 2020. Es gibt mehr als 90 Opfer.

Der 3. Jänner 2018: In Wien-Leopoldstadt kommen drei Menschen ums Leben; ein 41-Jähriger tötet seine Ehefrau (45) mit sieben Messerstichen, stranguliert seine zehnjährige Tochter und begeht anschließend mit einem Sprung aus dem Fenster Suizid. Auslöser der Tat: psychische Probleme.20. Jänner 2018: In einem Einfamilienhaus in Judendorf-Straßengel (Stmk.) werden die Leichen eines 80-Jährigen und seiner 77-jährigen Frau, beide starben an Schussverletzungen, von der Schwiegertochter entdeckt. Kurz zuvor hatte sie der 80-Jährige, der mit seiner Ehefrau allein im Haus lebte, angerufen und ...