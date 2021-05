Tötungsdelikte in Österreich mit Frauen als Opfer

3. Jänner In Wien-Leopoldstadt kommen drei Menschen ums Leben; ein 41-Jähriger tötet seine Ehefrau (45) mit sieben Messerstichen, stranguliert seine zehnjährige Tochter und begeht anschließend mit einem Sprung aus dem Fenster Suizid. Auslöser der Tat: psychische Probleme.

20. Jänner In einem Einfamilienhaus in Judendorf-Straßengel (Stmk.) werden die Leichen eines 80-Jährigen und seiner 77-jährigen Frau, beide starben an Schussverletzungen, von der Schwiegertochter entdeckt. Kurz zuvor hatte sie der 80-Jährige, der mit seiner Ehefrau allein im Haus lebte, angerufen und erklärt, dass er mit der Pflege seiner Frau überfordert sei.

23. Jänner Ein 20-jähriger Mann folgt einer 91-jährigen Frau in deren Wohnung an der Goldschlagstraße in Wien-Penzing und erschlägt sie mit einem Holzscheit und einem Hammer. Die betagte Frau hatte die 19-jährige Schwester des Täters wegen Diebstahls von 1600 Euro angezeigt.

18. Februar In Polling (OÖ) erwürgt der psychisch kranke Sohn (28) seine Mutter (64). Dann schleift er die Leiche in das Bad, um einen tödlichen Sturz bei der Körperpflege vorzutäuschen. Danach flüchtet er schwimmend durch den Inn nach Bayern, wo er festgenommen wird.

24. Februar Ein 51-Jähriger geht in St. Stefan (Stmk.) mit einem Beil auf seine Mutter und seine Geschwister los. Die 56-jährige Schwester und der 52-jährige Bruder sind tot, die 75 Jahre alte Mutter wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Täter erhängt sich in einem Nebengebäude. Die Mutter stirbt nach zwei Wochen im Spital.

26. Februar Eine 78-Jährige wird tot im Schlafzimmer in einem Einfamilienhaus im Ort Mantscha (Graz-Umgebung) gefunden. Sie war mit einem Polster erstickt worden. Eine Nachbarin hatte angezeigt, dass der 22-jährige Enkelsohn der Frau "durchdrehen" würde.

5. März Ein 44-jähriger Kroate ersticht in Bad Schallerbach (OÖ) seine Ehefrau (46). Motiv: Die bevorstehende Scheidung. Das Opfer ist im Jahr davor nach Österreich gezogen, um hier zu arbeiten. Sie lebt allein in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Der Ehemann und die zwei Kinder des Paares bleiben in Kroatien. Am 5. März kommt der 44-Jährige zu seiner Frau, die Nachbarn hören noch Hilferufe der 46-Jährigen. Als Polizisten eintreffen, öffnet der Ehemann bereitwillig die Wohnungstür. Die Leiche der Frau weist mehrere Stichwunden auf.

7. März Ein 68-jähriger Steirer erstickt seine Frau (66) in Mariazell (Stmk.) mit einem Polster im Bett. Dann ruft der Mann eine Verwandte an. Der stark Betrunkene lässt sich von der Polizei festnehmen und sagt, seine Frau sei schwer krank gewesen, er habe sie "erlösen" wollen.

27. März Eine 33-jährige Frau stirbt in Schwechat durch fünf Messerstiche in Brust und Rücken. Die gebürtige Rumänin hinterlässt eine dreijährige Tochter und einen fünfjährigen Sohn. Der Vater (31) hat die Kinder abgeholt, sie ins Auto gesetzt und geht dann noch einmal in die Wohnung zurück. Mit einem Messer.

29. März In Schrattenthal (NÖ) stirbt eine 49-Jährige nach 50 Messerstichen. Ihr 55-jähriger Ehemann gesteht. Die Frau, Mutter zweier erwachsener Kinder, will sich scheiden lassen. Beim Frühstück in der Küche des gemeinsamen Hauses soll das Ehepaar über die bevorstehende Trennung und die Aufteilung des Vermögens in Streit geraten sein.

29. März In Wien-Brigittenau erwürgt ein 64-jähriger Mann eine 31-jährige Prostituierte aus Ungarn und zerstückelt ihren Körper, isst ihn teilweise auf. Dann fährt er an den Neusiedler See, um dort die Leichenteile zu entsorgen. Er hat sie am Westbahnhof angesprochen, für 50 Euro begleitete sie ihn in seine Wohnung. Als er mehr will, schreit sie um Hilfe. Darauf erwürgt er sie.

10. April Eine 65-jährige Frau stirbt in ihrer Wohnung in Wien-Favoriten. Die Polizei nimmt den 25-jährigen Sohn fest. Er gesteht, die Mutter durch Schläge und Tritte gegen den Kopf getötet zu haben. Als Motiv nennt er extremen Leistungsdruck seitens seiner Mutter, dem er nicht mehr gewachsen gewesen sei. An jenem Tag hatte die Frau Geburtstag.

16. April Ein 73-jähriger Klagenfurter erwürgt seine um zwei Jahre jüngere Schwester und begeht Selbstmord. Eine Freundin des Opfers schlägt Alarm, weil die 71-Jährige zu einem Treffen nicht erscheint. Motiv: Geld- und Erbstreitigkeiten, die Frau soll vor ihrem Bruder Angst gehabt haben.

10. Mai Ein 31-Jähriger ersticht in St. Peter-Freienstein (Stmk.) seine Mutter (50) mit einem Küchenmesser. Polizisten greifen den Mann Stunden später beim Bahnhof Leoben auf.

20. Mai Eine 59 Jahre alte Frau wird in Wien-Favoriten auf offener Straße erstochen. Die Polizei nimmt den 67-jährigen Ex-Mann fest, er gesteht die Tat. Das Paar lebt in Scheidung. Der Mann hat nicht zum ersten Mal getötet. Anfang der 1970er-Jahre ersticht er betrunken in Deutschland eine Frau, 1992 verübt er dasselbe Verbrechen an einer Frau in Graubünden (Schweiz).

24. Mai Eine 43 Jahre alte Frau stirbt in einer Wohnung am Arthaberplatz in Wien-Favoriten nach 17 Messerstichen. Gefunden wird die Tote von ihren erwachsenen Töchtern. Als Verdächtiger wird der 61-jährige Ehemann festgenommen, der die Tat gesteht und als Motiv Eifersucht angibt.

29. Mai In Wien-Wieden wird eine 35-jährige Frau auf offener Straße von ihrem Ex-Freund erschossen. Danach tötet der 38-Jährige sich selbst. Das Motiv wird mit dem Ende der Beziehung (durch die Frau) und der Eifersucht des Mannes in Zusammenhang gebracht. Kurz zuvor war der Mann wegen schwerer Nötigung von seiner Ex-Partnerin angezeigt worden, er soll sie auch mit dem Umbringen bedroht haben. Ein Betretungsverbot für die Wohnung der 35-Jährigen war zum Zeitpunkt der Tat ausgelaufen. Die Frau hinterlässt einen minderjährigen Sohn.

25. Juni Mit dem Tod einer 27-Jährigen endet der Beziehungsstreit eines rumänischen Paars in Bregenz. Die Frau stürzt im Zuge der Auseinandersetzung aus einem Fenster der gemeinsamen Wohnung im zweiten Obergeschoß. Ihr Partner (30) springt Stunden später auf der Flucht vor der Polizei aus demselben Fenster, er überlebt. In der Wohnung leben auch die vier Kinder des aus dem rumänischen Bettlermilieus stammenden Paars.

8. September Die Leiche einer 50-Jährigen, die mehrere Messerstiche aufwies, wird abends in ihrer Wohnung in Wien-Leopoldstadt gefunden. Nach Zeugenhinweisen wurde gegen 20.30 Uhr ein 40-jähriger Tatverdächtiger in der Quellenstraße in Wien-Favoriten festgenommen.

7. Oktober Ein 33-jähriger Villacher hat am Sonntagabend in Liebenfels (Ktn.) auf seine 36-jährige Ex-Freundin eingestochen. Die Frau stirbt trotz Notoperation tags darauf. Sie hatte während des Streits den Notruf gewählt. Der achtjährige Sohn der Frau versteckte sich während der Tat in der Wohnung und blieb unverletzt.

20. Oktober In Zell am See stirbt eine 20-jährige Frau an schweren Schussverletzungen. Sie hätte in einem Drogenprozess gegen einen 18-jährigen Einheimischen aussagen sollen. Der stiftete einen Gleichaltrigen an, die Frau mit einer umgebauten Schreckschusspistole zu töten.

31. Oktober In Schörfling am Attersee (OÖ) tötet ein 84-jähriger Mann seine schwerkranke 75-jährige Ehefrau mit zwei Kopfschüssen im gemeinsamen Wohnhaus. Anschließend begeht er Suizid. Der Pensionist soll kurz zuvor selbst eine Krebsdiagnose erhalten haben.

7. November In einem Waldstück bei Lamprechtshausen (Sbg.) werden zwei Leichen entdeckt. Der 62-jährige Mann und die 47-jährige Frau aus Niederbayern lagen auf einer Lichtung und wiesen Schussverletzungen auf, der Mann hatte zuerst die Frau und dann sich selbst erschossen. Bei ihm wurde eine Pistole gefunden.

9. November Eine 75 Jahre alte Frau wird in Rohrbach (Bgld.) durch Messerstiche so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus verstirbt. Der 31-jährige Täter wird im Ortszentrum festgenommen. Die Frau kannte den Mann, setzte selbst den Notruf ab und gab gegenüber den Einsatzkräften am Telefon auch seinen Namen an.

10. Dezember Ein 17-jähriger Afghane wird verdächtigt, in der Nacht auf Montag in Steyr eine 16-Jährige umgebracht zu haben. Die Mutter hat gegen 23 Uhr ihre Tochter tot in deren Zimmer gefunden. Das Fenster stand offen und der Freund war verschwunden.

23. Dezember Ein 52-Jähriger ertränkt in Wien-Donaustadt seine Ehefrau in der Badewanne. Danach täuschte er einen Suizid vor, indem er der Frau Schnittverletzungen an den Unterarmen zufügte. Danach alarmierte er die Einsatzkräfte.