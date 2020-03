Tojner bietet Hotel Intercontinental für Spitalshilfe an

Der Investor Michael Tojner bietet sein gesamtes Hotel Intercontinental am Wiener Heumarkt dem Krankenanstaltenverbund (KAV) zur Entlastung der Spitäler an. In einem Brief an Michael Binder, den medizinischen Direktor des KAV, begründete Tojner seine Initiative damit, dass er einen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten wolle.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Das Hotel Intercontinental hat 530 Zimmer mit rund 1.000 Betten