"Too good to go": Essen retten mit dem Handy

Vom Kipferl bis zur Karotte: Nicht mehr perfekte Lebensmittel landen nicht im Müll, sondern werden um ein Drittel des Originalpreises abgegeben. Sowohl Angebot als auch Nachfrage sind riesig.

Nahrungsmittel davor zu bewahren, dass sie im Müll landen, liegt seit einigen Jahren voll im Trend. Schließlich werden allein in Österreich jedes Jahr rund eine Million Tonnen noch genießbares Essen weggeworfen.

Zu zahlreichen regionalen Initiativen gesellen sich nun auch internationale Start-ups. Wie etwa "Too good to go". Das heißt auf Deutsch sinngemäß: Zu schade, um es wegzuschmeißen. Vor einem Jahr startete das Projekt in Österreich mit 30 Partnerbetrieben - mittlerweile sind es 850.

Das Prinzip ist ...