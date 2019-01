Totale Mondfinsternis für Frühaufsteher

Eine totale Mondfinsternis kann man - gutes Wetter vorausgesetzt - Montagfrüh in ganz Österreich beobachten. Um 4.34 Uhr beginnt die partielle Finsternis des Mondes, um 5.41 Uhr startet die totale Verfinsterung, die über eine Stunde andauert. Es ist in Österreich die letzte totale Mondfinsternis, die man in den nächsten zehn Jahren zur Gänze sehen kann.

Wirklich interessant wird das Himmelsschauspiel um 4.34 Uhr, wenn der Kernschatten der Erde beginnt, sich über den noch einigermaßen hoch im Westen stehenden Mond zu schieben. Um 5.41 Uhr ist der Mond dann völlig verfinstert, die sogenannte Totalität dauert rund eine Stunde. Zum Höhepunkt der Finsternis um 6.12 Uhr steht der Mond schon tief im Westnordwesten. Zum Ende der totalen Verfinsterung um 6.44 Uhr ist es in Wien schon recht hell, in Bregenz aber noch dunkel. Anzeige Die nächste totale Mondfinsternis, die man von Wien aus im vollen Verlauf sehen kann, findet erst am Silvesterabend 2028 statt. Auf die nächste partielle Mondfinsternis muss man nicht so lange warten, die gibt es bereits in der Nacht auf den 17. Juli 2019. Quelle: APA