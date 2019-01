Totale Mondfinsternis - Impressionen aus aller Welt

Früh aufstehen und warm anziehen musste man sich am Montagfrüh, um die totale Mondfinsternis beobachten zu können. Doch der frühe Start in die Woche wurde - zumindest in Wien - mit perfekter Sicht auf einen total verfinsterten, rötlich gefärbten Mond belohnt. Dutzende Personen kamen etwa auf die Sofienalpe in Wien-Penzing, wo man sich über "seit Wochen erstmals freie Sicht auf den Himmel" freute.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Mond während einer totalen Mondfinsternis am Montag, 21. Jänner 2019, über der Sophienalpe in Wien.