Tote bei Wohnungsbrand in Wien-Hietzing

Bei einem Wohnungsbrand in Wien-Hietzing ist am Mittwochvormittag eine 60-Jährige ums Leben gekommen. Laut Polizei brach das Feuer um 9.30 Uhr in einem Wohnhaus in der Feldkellergasse aus, weil Speisereste am Herd vergessen worden waren. Die Exekutive geht von einem Unfall aus. Die Frau dürfte an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.

SN/APA (Feuerwehr/Stadt Wien)/UNBEK Andere Hausbewohner wurden offenbar nicht verletzt