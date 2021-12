Tote Flüchtlinge im Burgenland: Schlepper festgenommen

Im Fall der beiden Flüchtlinge, die Ende Oktober tot in einem Klein-Lkw bei Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gefunden worden waren, ist der mutmaßliche Schlepper festgenommen worden. Ein 19-jähriger Lette wurde in seinem Heimatland gefasst, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Er soll das Fahrzeug gelenkt haben und bei der Kontrolle durch Soldaten des Bundesheeres geflüchtet sein. Derzeit befindet er sich in Übergabehaft.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Zwei syrische Flüchtlinge waren Ende Oktober in Klein-Lkw erstickt