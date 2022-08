Tote Frau im Bezirk Baden - Ehemann in U-Haft genommen

Nach dem Tod einer 57-Jährigen in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist am Sonntagnachmittag Untersuchungshaft über den 64-jährigen Ehemann verhängt worden. Das teilte Birgit Borns, die Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, auf APA-Anfrage mit. Die U-Haft ist vorerst bis zum 11. September befristet. Der 64-Jährige hatte zunächst angegeben, das Opfer Mittwochfrüh gefunden zu haben und war als Zeuge geführt worden.

SN/APA/THOMAS LENGER/THOMAS LENGER Tatort war ein Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf