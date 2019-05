Tote Frau in Gebüsch in Amstetten aufgefunden - Mordverdacht

In Greinsfurth in der Bezirksstadt Amstetten ist am späten Dienstagabend die Leiche einer 52-jährigen Oberösterreicherin aufgefunden worden. Die Tote lag in einem Gebüsch, sagte Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Mittwoch auf Anfrage und fügte hinzu: "Die Umstände der Auffindung sprechen für einen Tod von fremder Hand." Eine Obduktion wurde angeordnet.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen