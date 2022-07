Tote Frau in Tirol: 35-Jähriger wegen Mordes vor Gericht

Ein 35-Jähriger muss sich heute, Donnerstag, am Landesgericht Innsbruck wegen des Verdachts des Mordes an seiner 28-jährigen Lebensgefährtin verantworten. Der Angeklagte soll die Frau Ende November vergangenen Jahres in einer Wohnung in Innsbruck mit unzähligen, massiven Faustschlägen und Fußtritten gegen Kopf und Körper schwerst verletzt haben. Zudem soll er laut Anklage ihren Kopf gegen eine "glatte Oberfläche" geschleudert haben.

SN/APA/THEMENBILD/EXPA/ ERICH SPIES In Innsbruck steht ein 35-Jähriger wegen Mordverdachts vor Gericht.