Tote Frau in Tirol: Geschworene beraten

Ein 35-Jähriger hat sich am Donnerstag am Innsbrucker Landesgericht wegen des Verdachts des Mordes an seiner Lebensgefährtin verantworten müssen. Er soll die 28-Jährige im November 2021 im Streit derart massiv verletzt haben, dass sie am Tag darauf verstarb. Der Sachverständige stellte in seinem Gutachten schwere körperliche Misshandlung fest. Die Frau sei letztlich an einer Einblutung verstorben. Am Nachmittag zogen sich die Geschworenen zur Urteilsberatung zurück.

SN/APA/THEMENBILD/EXPA/ ERICH SPIES In Innsbruck steht ein 35-Jähriger wegen Mordverdachts vor Gericht.