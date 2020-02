Tote Frau nach Streit in Obersteiermark - Ehemann geständig

Der Mann, der seine Ehefrau am Dienstag im obersteirischen Trieben im Streit getötet haben soll, hat die Tat gestanden. Als Motiv gab er Eifersucht an und dass seine Frau sich von ihm habe trennen wollen. An den Tathergang will er sich nicht erinnern können, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Die Tochter der beiden ist in der Obhut der Behörden des Bezirks Liezen.

SN/APA/LUKAS HUTER Der Mann wurde von der Polizei in seiner Wohnung festgenommen