Tote im Bezirk Neunkirchen: 28-jähriger Enkel festgenommen

Nach dem Fund einer toten 75-Jährigen am Samstag in Grafenbach-St. Valentin (Bezirk Neunkirchen) ist der 28-jährige Enkel der Pensionistin als Verdächtiger ausforscht und festgenommen worden. "Er verweigerte sämtliche Angaben und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert", teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich Sonntagfrüh mit.

SN/APA/EINSATZDOKU.AT Die Frau wurde am Samstag in ihrem Haus gefunden