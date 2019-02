Tote Jugendliche in NÖ - Verdächtiger weiter in U-Haft

Nach der Tötung einer 16-Jährigen in einem Park in Wiener Neustadt im Jänner bleibt der 19 Jahre alte Tatverdächtige weiterhin in Untersuchungshaft. Die Frist läuft nun bis zum 29. April, teilte eine Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt am Mittwoch nach der Haftverhandlung auf APA-Anfrage mit.

/APA/ROBERT JAEGER