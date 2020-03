Tote Person bei Wohnhausbrand in OÖ gefunden

Bei einem Wohnhausbrand in Ried im Innkreis hat die Feuerwehr in der Nacht auf Montag eine Person tot aufgefunden. Im ebenerdigen Wohnzimmer einer 86-jährigen Pensionistin war gegen 1.30 Uhr aus bisher unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen, teilte die Polizei in der Früh mit.

Der Brand wurde wegen der starken Rauchentwicklung von den Nachbarn bemerkt, ein Betreten des Wohnhauses war zu diesem Zeitpunkt wegen der Brandintensität und der starken Rauchentwicklung jedoch nicht mehr möglich. Die Feuerwehr fand im Wohnzimmer der Wohnung, das im Vollbrand stand, die Leiche einer Person. Eine Identifizierung des Leichnams war aufgrund der Brandzerstörungen zunächst nicht möglich, hieß es. Quelle: APA