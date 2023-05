Auf einem Autobahnparkplatz in Zirl (Bezirk Innsbruck-Land) ist Sonntagfrüh ein toter Mann in einem Klein-Lkw aufgefunden worden. In einem anderen, gleich daneben parkenden Kleinlaster wurde ein weiterer Mann mit blutverschmierter Kleidung entdeckt, bestätigte die Polizei gegenüber der APA mehrere Medienberichte. Er wurde festgenommen. Über die Todesursache war vorerst noch nichts bekannt.

BILD: SN/APA/ZEITUNGSFOTO.AT/ZEITUNGSFOTO Auf einem Autobahnparkplatz in Tirol wurde ein toter Mann entdeckt