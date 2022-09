Toter bei Auffahrunfall auf A1 bei Amstetten

Ein tödlicher Auffahrunfall hat sich am Samstag in den frühen Morgenstunden auf der Westautobahn (A1) bei Amstetten ereignet. Ein Pkw prallte gegen 5.00 Uhr gegen einen Lkw und begann zu brennen, so die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der 47-jährige Autolenker aus Wien wurde bei dem Unfall getötet, berichtete die Polizei am Nachmittag.

SN/APA/DOKU-NÖ.AT Pkw prallt gegen Lkw und brennt aus