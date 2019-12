Bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag ist im Bezirk Wiener Neustadt ein Mann ums Leben gekommen. Der 41-jährige Lenker aus dem Bezirk Baden kam mit seinem Pkw auf einer Dorfstraße im Freilandgebiet Ebenfurth/Haschendorf in Richtung Sollenau von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle.

Quelle: APA