Toter bei Zimmerbrand in Wien-Simmering

Ein Zimmerbrand in Wien-Simmering hat am frühen Nachmittag des Christtages ein Menschenleben gefordert. Eine Gruppe der Berufsfeuerwehr hatte laut deren Sprecher Christian Feiler das Feuer in einem Gemeindebau in der Simmeringer Hauptstraße kurz nach 13.30 Uhr auf der Heimfahrt von einem anderen Einsatz entdeckt. Die Ursache war zunächst unklar, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle