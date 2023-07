Toter Bub in Tiroler Ache: Vater bleibt weiter in U-Haft

Im Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, muss der tatverdächtige Vater weiter in Untersuchungshaft bleiben. Die U-Haft gegen den 38-Jährigen wurde wegen Tatbegehungsgefahr verlängert, teilte das Innsbrucker Landesgericht am Montag mit. Die nächste Haftprüfung findet in zwei Monaten statt.

