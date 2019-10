Toter in Wohnung im Bezirk St. Pölten-Land aufgefunden

Ein bedenklicher Todesfall beschäftigt seit Samstag die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich. In einer Wohnung in Gablitz im Bezirk St. Pölten-Land war ein 70-jähriger Österreicher mit Verletzungen am Körper aufgefunden worden. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei ermittelt