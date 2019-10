In einer Wohnung in Purkersdorf im Bezirk St. Pölten-Land ist am Samstag ein Toter entdeckt worden. "Aufgrund der Auffindungssituation" sei von einem bedenklichen Todesfall auszugehen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager einen Online-Bericht des "Kurier". Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat den Fall übernommen. Die Ermittler waren am Nachmittag weiterhin an der Arbeit.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei ermittelt