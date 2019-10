Toter Landwirt in Vösendorf wurde Opfer massiver Gewalt

Im Fall um den am Mittwoch leblos in seinem Haus in Vösendorf (Bezirk Mödling) aufgefundenen Landwirt hat der vorläufige Obduktionsbericht ergeben, dass der 61-Jährige Opfer "massiver Gewalt gegen den Körper" geworden ist, sagte Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt am Freitag. Nähere Angaben wurden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht.

SN/APA/HANS PUNZ Landwirt wurde tot in seinem Haus in Vösendorf gefunden