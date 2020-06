Toter nach Brand auf Bauernhof im Bezirk Amstetten

Bei einem Brand im Wohngebäude eines Bauernhofs in St. Michael am Bruckbach, einer Katastralgemeinde von St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten), ist Mittwochfrüh ein Mann ums Leben gekommen. Wie Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando Amstetten berichtet, erlitt ein weiterer Bewohner des Gebäudes eine Rauchgasvergiftung. Rund 140 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

