Toter nach Kohlenmonoxid-Austritt in Einfamilienhaus in NÖ

In einem Einfamilienhaus in Schweiggers (Bezirk Zwettl) im Waldviertel ist am Samstagvormittag ein Mann nach dem Austritt von Kohlenmonoxid ums Leben gekommen. Drei Erwachsene sowie drei Kinder wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Landesklinikum Zwettl gebracht, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz der APA mit. Die Ursache für den Austritt war vorerst unklar.

Der Notfall im Waldviertel wurde von den Hausbewohnern selbst telefonisch gemeldet, sagte Sonja Kellner vom Roten Kreuz. Der etwa 65-jährige Mann sei davor plötzlich zusammengebrochen. Das ausgetretene Kohlenmonoxid sei erst mithilfe von Warngeräten geortet worden, die die Rettungskräfte der Sprecherin zufolge in einem Rucksack in das Einfamilienhaus transportiert hatten. Umgehend sei danach eine Evakuierung des Gebäudes durchgeführt worden, betonte Kellner. Die drei Kinder, die in das Landesklinikum Zwettl transportiert wurden, befinden sich laut Rotem Kreuz im Alter von drei bis sieben Jahren. Sie seien nicht in Lebensgefahr, betonte die Sprecherin. Im Einsatz standen ein Notarztfahrzeug sowie vier Rettungswagen. Quelle: APA