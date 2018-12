Ein Verkehrsteilnehmer ist am Donnerstag in Uttendorf im Braunau in Oberösterreich nach der Kollision eines Klein-Transporters mit einem Zug beim Bahnübergang Helpfau gestorben. Der Unfall ereignete sich um 12.10 Uhr, bestätigte die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Genauere Informationen gab es vorerst nicht.

SN/APA (Fesl)/MANFRED FESL Der Fahrer hatte keine Chance