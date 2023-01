Toter nach Rauferei im Burgenland: Verdächtige enthaftet

Die beiden jungen Verdächtigen im Fall eines Toten nach einer Rauferei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) im Dezember sind gegen gelindere Mittel aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag gegenüber der APA mit. Der Tatverdacht der absichtlich schweren Körperverletzung sei weiterhin aufrecht. In den nächsten Tagen werde das schriftliche Obduktionsergebnis erwartet.

Jugendliche aus U-Haft entlassen