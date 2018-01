Toter Rekrut in Wien: Verdächtiger 22-Jähriger aus Haft entlassen

Im Fall des am 9. Oktober 2017 in einer Wiener Kaserne erschossenen Rekruten ist am Montag der tatverdächtige 22-Jährige vom Landesgericht für Strafsachen auf freien Fuß gesetzt worden. Die Staatsanwaltschaft akzeptiert diese Entscheidung nicht. "Wir sind nicht der Meinung des Gerichts. Wir werden uns gegen die Enthaftung beschweren", teilte Behördensprecherin Nina Bussek auf APA-Anfrage mit.

SN/APA/HANS PUNZ Tatrekonstruierung fand am Freitag statt