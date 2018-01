Toter Rekrut in Wien: Verdächtiger 22-Jähriger enthaftet

Im Fall des am 9. Oktober 2017 in einer Wiener Kaserne erschossenen Rekruten ist am Montag der tatverdächtige 22-Jährige vom Landesgericht für Strafsachen auf freien Fuß gesetzt worden. Begründet wurde das mit dem Wegfall des dringenden Tatverdachts in Richtung Mord, wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn erläuterte.

SN/APA/HANS PUNZ Tatrekonstruierung fand am Freitag statt