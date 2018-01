Toter Rekrut in Wiener Kaserne: Todesschütze will gestolpert sein

Im Fall des 20-jährigen Rekruten, der am 9. Oktober 2017 in einer Wiener Kaserne erschossen wurde, hat am Freitag eine von der Justiz angeordnete Tatrekonstruktion stattgefunden. Der Schütze - ein junger Soldat aus Salzburg - konnte sich beim Lokalaugenschein wieder an das Geschehen erinnern.

SN/APA/HANS PUNZ Tatortrekonstruktion im Fall des Rekruten, der am 9.10.17 in einer Kaserne in Wien-Leopoldstadt getötet wurde, aufgenommen am Freitag, 19. Jänner 2018, in Wien.