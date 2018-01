Toter Rekrut: Tatrekonstruktion in Wiener Kaserne

Im Fall des 20-jährigen Rekruten, der am 9. Oktober 2017 in einer Wiener Kaserne erschossen wurde, hat am Freitag eine Tatrekonstruktion stattgefunden. Die Strafverfolgungsbehörden erhofften sich davon Aufklärung, was in dem Wachcontainer, in dem der tödliche Schuss abgegeben wurde, tatsächlich vorgefallen ist.

SN/APA/HANS PUNZ Tatortrekonstruktion im Fall des Rekruten, der am 9.10.17 in einer Kaserne in Wien-Leopoldstadt getötet wurde, aufgenommen am Freitag, 19. Jänner 2018, in Wien. SN/APA/HANS PUNZ Tatortrekonstruktion im Fall des Rekruten, der am 9.10.17 in einer Kaserne in Wien-Leopoldstadt getötet wurde, aufgenommen am Freitag, 19. Jänner 2018, in Wien. SN/APA/HANS PUNZ Tatortrekonstruktion im Fall des Rekruten, der am 9.10.17 in einer Kaserne in Wien-Leopoldstadt getötet wurde, aufgenommen am Freitag, 19. Jänner 2018, in Wien.