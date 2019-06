Die Leiche eines Säuglings ist am Montagvormittag am Rand des Waldmüllerparks in Wien-Favoriten gefunden worden. Jugendliche hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie hinter einer Holzplanke eine Plastiktragetasche mit Blutspuren gefunden hatten. Der neugeborene Bub war in Handtücher und eine Damenstoffhose eingewickelt, berichtete die Polizei am Dienstag.

SN/APA/LUKAS HUTER Jugendliche fanden zunächst eine Plastiktragetasche mit Blutspuren