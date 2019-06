Toter Säugling in Wien-Favoriten gibt weiter Rätsel auf

Vorerst keine neuen Erkenntnisse gibt es nach dem Fund einer Säuglingsleiche, die am Montagvormittag in einer Plastiktragetasche am Rand des Waldmüllerparks in Wien-Favoriten entdeckt worden ist. Die Fahndung nach der Mutter ist bisher erfolglos verlaufen, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage aus der Landespolizeidirektion.

SN/APA/HANS PUNZ Jugendliche fanden in dem Park eine Tasche mit Blutspuren