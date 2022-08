Toter und mehrere Verletzte bei Busunfall in der Steiermark

Bei einem schweren Verkehrsunfall Dienstagfrüh im weststeirischen Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ist eine Person in einem Kleinbus ums Leben gekommen, fünf weitere wurden verletzt, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Der Bus mit einem rumänischen Kennzeichen war mit acht Insassen besetzt und kam gegen 4.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Die Verletzten wurden in die Spitäler Deutschlandsberg, Wagna und Graz gebracht.

SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Kleinbus kam von Straße ab