Toter und Verletzter nach Schüssen in Kaserne: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

In der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt, dem Sitz des Jagdkommandos, ist am heutigen Dreikönigstag ein Wachsoldat bei einer Schießerei getötet worden.

In der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist Freitagfrüh ein 20-jähriger Wachsoldat aus Niederösterreich erschossen worden. Sein Vorgesetzter, ein 54-jähriger Unteroffizier aus dem Burgenland, wurde mit Verletzungen ins Spital gebracht. Im Zuge eines Streits soll es um 6.55 Uhr zu einem Schusswechsel gekommen sein, bei dem der Grundwehrdiener tödlich getroffen worden sei, berichtete Bundesheersprecher Michael Bauer. Der Grundwehrdiener soll während der für 7.00 Uhr geplanten Wachablöse seine Kameraden bedroht und seinen Vorgesetzten, den Offizier vom Tag, tätlich angegriffen haben, teilte das Bundesheer in einer Aussendung mit. "Im Zuge der Auseinandersetzung kam es zur Abgabe mehrerer Schüsse, worauf der Grundwehrdiener tödlich getroffen wurde", hieß es. Der 20-Jährige soll mit einem Sturmgewehr 77 gefeuert haben, sein Vorgesetzter soll einen Schuss mit einer Pistole abgegeben haben. Der Vorgesetzte erlitt eine Platzwunde. Er wurde laut Polizeisprecher Johann Baumschlager festgenommen und befand sich nach ambulanter Behandlung in Gewahrsam des Landeskriminalamtes. Weitere Soldaten sollen Zeugen des Vorfalls geworden sein.



SN/APA/FLORIAN WIESER Tatortarbeit in der Kaserne.

Über den Auslöser für die Auseinandersetzung gab es zunächst keine Informationen. Ermittlungen durch die Militärpolizei und die Polizei waren am Laufen.

SN/APA/FLORIAN WIESER Die Militärpolizei schirmte den Tatort ab.

Die Erhebungen werden von der Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamts geführt.

"Wir stehen am Anfang der Ermittlungen", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager zur APA. Neben der Spurensicherung waren unter anderem Befragungen geplant. Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, verwies auf Anfrage auf die noch laufende Tatortarbeit sowie Erhebungen. Die Soldaten werden durch den Heerespsychologischen Dienst betreut. Eine Untersuchungskommission des Bundesheeres wurde ebenfalls eingesetzt. Ein Erstbericht soll nach 48 Stunden vorliegen.

Wachsoldaten sind mit Sturmgewehr 77 bewaffnet

Ausgerüstet sind Wachsoldaten beim österreichischen Bundesheer mit einem Sturmgewehr 77. Dabei steckt an der Waffe auch ein Magazin mit 30 scharfen Patronen. Die Wachsoldaten haben die Verpflichtung, die Waffe halb geladen bei sich zu tragen. Das heißt, das Magazin mit der Munition ist zwar angesteckt, doch sollte abgedrückt werden, löst sich kein Schuss. Dafür muss die Waffe zunächst geladen und abgedrückt werden. Der Offizier vom Tag, der für seine Dienstzeit der Vorgesetzte der Wachsoldaten ist, trägt eine Glock 17 bei sich.

Sitz des Jagdkommandos

Die Flugfeldkaserne ist Sitz des Jagkommandos, der Eliteeinheit des Bundesheers. Bei den beiden Soldaten habe es sich allerdings um keine Jagdkommandosoldaten gehandelt, Mitglieder der Spezialeinheit seien auch in keiner Weise in den Vorfall involviert gewesen.

SN/APA (Jaeger)/ROBERT JAEGER Die Spezialeinheit des Bundesheers: das Jagdkommando.

In den Schlagzeilen war die Kaserne bereits im Jahr 2019. Damals war die Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt Schauplatz einer tödlichen Hundeattacke gewesen. Ein Soldat war von Belgischen Schäferhunden angefallen und getötet worden. Der 31-Jährige wurde leblos in einer Zwingeranlage aufgefunden. Der Mann war unter anderem für Auslauf und Fütterung mehrerer Tiere zuständig gewesen. Ein Ermittlungsverfahren gegen den zuständigen Hundeführer und gegen nicht konkret ausgeforschte Verantwortliche des Bundesheers wurde Ende 2020 eingestellt.

Toter Wachsoldat im Jahr 2017

Nach dem Vorfall in Wiener Neustadt werden außerdem Erinnerungen an eine Schießerei in einer Kaserne in Wien-Leopoldstadt im Jahr 2017 wach. Damals hatte ein 22-jähriger Rekrut einem anderen Wachsoldaten in der Wachstube in den Kopf geschossen. Er wurde 2018 wegen Mordes verurteilt.