In der Donau ist bei Tulln ein toter Wolf entdeckt worden. Das verendete Tier weise offensichtlich eine Schusswunde auf, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Mittwoch auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich. Ausgegangen werde davon, dass der Vierbeiner getötet und in dem Fluss entsorgt worden sei. Ermittelt werde gegen Unbekannt wegen vorsätzlicher Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes.

Baumschlager zufolge war die Polizei am Dienstag gegen 21.50 Uhr darüber verständigt worden, dass sich ein totes Tier in der Donau befinde. Mehrere Streifen rückten aus, der Kadaver wurde geborgen. Seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde laut Baumschlager ein Amtstierarzt als Sachverständiger bestellt. Mittwochmittag wurde der Wolf an der Veterinärmedizinischen Universität Wien seziert. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.