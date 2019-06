Totes Schaf in Großarl gefunden: DNA bestätigte Wolfsriss

Im Bundesland Salzburg ist der erste Wolfsriss in diesem Jahr bestätigt worden. Ein Landwirt in Großarl (Pongau) hatte am 22. Mai ein totes und ein verletztes Schaf auf einer Weide entdeckt. Nach Auswertung der entnommenen DNA-Proben herrscht jetzt Gewissheit. "Es war eindeutig ein Wolf", informierte am Donnerstag das Land Salzburg.

