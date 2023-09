Totschnig will Bodenschutzstrategie im Herbst beschließen

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will die Umsetzung der Bodenschutzstrategie weiterhin vorantreiben. "Ziel ist, sie diesen Herbst zu beschließen", sagte er am Donnerstag am Rande eines Pressetermins im Tiroler Zillertal. Die Verhandlungen zur Bodenschutzstrategie waren im Frühsommer zwischen der ÖVP und ihrem Koalitionspartner im Bund, den Grünen, gescheitert. Nun ortete Totschnig aber eine "gute Dynamik" zwischen den beiden Parteien, wie er zur APA meinte.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Totschnig will im Herbst die Bodenschutzstrategie beschließen