Tourengeher bei Lawinenabgang in Osttirol getötet

Ein 67-jähriger Tourengeher ist am Samstag bei einem Lawinenabgang in den Lienzer Dolomiten ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, wurde der Wintersportler und sein Begleiter (42) von den Schneemassen mitgerissen. Während sich der 42-Jährige an einem Steinblock festhalten konnte, wurde der Ältere komplett verschüttet.

Obwohl der Verschüttete schnell von seinem Kameraden geborgen wurde, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Der 42-Jährige blieb unverletzt. Anzeige Die beiden Tourengeher waren von Lavant aus in Richtung auf das 2.497 Meter hohe Laserztörl aufgebrochen. Beim Schlussanstieg löste sich kurz vor 15.00 Uhr die Lawine und riss die beiden Wintersportler mit in die Tiefe. Der 42-Jährige konnte den Verschütteten rasch mittels Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) orten und bergen. Die Hilfe kam jedoch zu spät. Die Erhebungen zum Unglück waren vorerst noch nicht abgeschlossen. Quelle: APA