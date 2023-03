Tourengeher in Kärnten tödlich verunglückt

Ein slowenischer Tourengeher ist am Sonntag in Feistritz ob Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) in Kärnten tödlich verunglückt. Der 48-Jährige war gemeinsam mit einem gleichaltrigen Landsmann von der slowenischen Seite des Rischberges über den Dom na Peci (Hütte) mit Tourenskiern auf den Kordeschkopf aufgestiegen. Bei der Abfahrt löste sich bei ihm laut Polizei eine Skibindung, worauf er zu Sturz kam und über ca. 300 m über steiles teilweise felsdurchsetztes Gelände abstürzte.

Der zweite Skifahrer fuhr sofort zum Verunfallten ab und setzte mittels Mobiltelefon die Rettungskette in Gang, so die Polizei weiter. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 48-Jährigen feststellen. Der zweite Tourengeher blieb unverletzt. Er wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und zu einem Parkplatz geflogen. Wegen der einsetzenden Dunkelheit war die Bergung des tödlich verunglückten Tourengehers nicht mehr möglich. Die Bergung und weitere Erhebungen zum Unfallhergang sollen am Montag durchgeführt werden.