Tourengeher in Tirol bei 60-Meter-Absturz tödlich verletzt

Ein Däne ist am Freitag bei einer Skitour in St. Anton am Arlberg (Bezirk Landeck) tödlich verunglückt. Laut Polizei stürzte der 49-Jährige beim Begehen eines etwa 45 Grad steilen Abschnitts rund 60 Meter über felsendurchsetztes Gelände ab und blieb schwerst verletzt in einem Schneefeld liegen. Sein Begleiter und die Mitglieder einer weiteren Skitourengruppe leisteten Erste Hilfe.

